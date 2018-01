Carmen Lúcia surpreendeu a plateia à sua volta, no Roda Viva da TV Cultura, anteontem, ao sacar do bolso, depois de uma pergunta… um miniexemplar da Constituição brasileira.

A conversa foi longa, mas a presidente do STF não precisou recorrer a uma segunda arma, que estava no outro bolso: seu contra-cheque do mês, que levou para o caso de alguém levantar o tema dos salários dos juízes.