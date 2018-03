Século passado

Marcelo Felmanas e Sandro Barros se conhecem dos tempos de Daslu e, a partir de quarta-feira, voltam a fazer parceria. Sandro vai vender em seu Atelier, no Itaim, as luxuosas porcelanas italianas Richard Ginori, importadas pela 6F Decorações, de Felmanas. “O público do Sandro é perfeito, são noivas que estão montando seu enxoval”, explica Marcelo. “A pedidos, consegui que o brasão das famílias que comprarem as louças seja gravado pela marca”. As peças terão os mesmos desenhos que o fabricante já usava em 1800.

