Secretário quer fazer do apoio ao cinema um destaque de sua gestão

Romildo Campello, secretário da Cultura de Márcio França, quer fazer do apoio ao cinema um destaque de sua gestão. Prepara o lançamento do Cine Câmara, parceria com as câmaras municipais. É um programa pelo qual as cidades receberão filmes para exibir em auditórios, escolas e centros culturais.

Outro plano dele é brigar para que os municípios sirvam de locação para produções nacionais. Com a formação, para tanto, de uma “Film Commission” no Estado.

