Roger Waters arrasou na sua apresentação domingo, no Estádio do Morumbi. Reuniu talento (chega a tocar sozinho no palco ante plateia em silêncio), conteúdo, alta tecnologia, precisão e profissionalismo.

Depois da temporada no Brasil, o artista volta ao País em novembro para participar do Fórum Social Mundial Palestina Livre. Em Porto Alegre.