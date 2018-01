Moro autoriza Roberto Teixeira a faltar no depoimento de amanhã

O juiz Sérgio Moro concordou com o pedido e Roberto Teixeira não aparece na audiência de amanhã, em Curitiba. Seu advogado levou ontem ao juiz atestado médico dizendo que ele não tem condições de deixar o Sírio Libanês, onde está desde dia 6, com complicações cardíacas.

Assim, só devem ser ouvidos o ex-assessor de Palocci, Branislav Contic, e depois Lula.

Inteligência acredita que

manifestação será menor

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até a tarde de ontem, as contas da inteligência da PF eram de uma manifestação bem menor que a feita no depoimento do ex-presidente em maio. O que não impede os policiais de fecharem as ruas próximas à delegacia e de vigiarem a chegada de ônibus com militantes e sindicalistas.