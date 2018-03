Se Aécio sair, ‘imediato’ para o lugar é… Alberto Goldman

Enquanto não se define no PSDB se Aécio fica ou sai, alguns tucanos foram consultar… os estatutos do partido. E concluem que, saindo Aécio, Tasso Jereissati não fica automaticamente no lugar.

A regra é que, sem presidente, o mais velho dos oito vices – no caso, Alberto Goldman – assume e convoca reunião extraordinária para se escolher direção provisória.

E esta, empossada, comanda o encontro nacional que, no início de dezembro, elegerá o novo diretório nacional.

