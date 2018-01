Se a moda pega…

O TJ de São Paulo condenou os pais de três menores – que agrediram um outro jovem com pedradas e causaram perda da visão do olho esquerdo – a pagar indenização por danos morais e materiais. Total? R$ 62.771.

Se pega… 2

Torcedor do Corinthians ganhou ação na Justiça e será indenizado por FPF e Linense. Tudo porque chegou atrasado a jogo do Timão em Lins pelo campeonato paulista de 2013 e foi impedido de entrar no estádio – apesar de ter o ingresso nas mãos.

Será ressarcido em R$ 3.150.