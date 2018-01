Saúde para bebês

A designer francesa Eve Roumilhac, radicada em SP, e a chef Diana Brito criaram, no fim do ano passado, a Papababa – marca de papinhas orgânicas para bebês formulada com o auxílio de nutricionistas. “Quem é mãe sabe o quanto é importante dar uma papinha natural e segura para seu filho, mas nem sempre dá tempo de cozinhar”, explica Diana, mãe de dois filhos pequenos.

“Foi deste ponto que nasceu o negócio.” A dupla acabou de abrir uma loja no Itaim, onde os pais podem acompanhar os processos de preparação do produto enquanto as crianças se distraem na área de brinquedos montada no local.