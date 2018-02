Saúde na UTI

Pesquisa feita pelo Instituto de Defesa do Consumidor constatou: 86% dos que possuem plano de saúde coletivo não têm cópia do contrato de adesão, que informa as obrigações das partes.

E mais: 21% destes não tiveram acesso ao contrato – nem mesmo após pedidos à operadora do plano ou à empresa intermediária. “O direito à informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor, muitas vezes é dificultado pelas operadoras”, ressalta Joana Cruz, advogada do Idec.

A enquete foi respondida por 908 internautas de todo o País.