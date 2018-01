Vai para o paredão, hoje, o sistema municipal de saúde. Sai do forno, para a boca do povo, uma indigesta pesquisa do Movimento Nossa São Paulo sobre a vida na cidade.

Tabulada pelo Ibope, ela revela, entre outras, que o tempo médio de espera para consultas e exames na cidade é muitíssimo maior que o exigido por lei.