Saúde em gotas

Joel Aleixo é criador de uma linha de florais desenvolvida a partir de flores brasileiras e dos princípios milenares da alquimia. “Comecei a me interessar por medicina natural por experiência própria. Quando era mais jovem fiquei muito doente. Eu era sindicalista estressado. Hoje, não tomo nenhum medicamento”, conta o paraibano, que chegou a São Paulo no começo dos anos 90 – época em que fundou sua empresa de florais. Hoje, Joel faz palestras pelo Brasil e no exterior, já escreveu vários livros sobre o tema e fundou uma escola de alquimia na Vila Mariana, onde passa para os alunos seus conhecimentos. “Muitos médicos me procuram. Não adiante só tratar o corpo, tem que curar a alma também”.

