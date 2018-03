David Uip, secretário da Saúde de Alckmin, está quebrando a cabeça na busca de novos recursos para o setor. “Estamos atendendo, na rede estadual, 30% mais gente que no ano passado, ante um orçamento igual ou menor que o de 2014”, contabiliza.

Uma das formas de melhorar a situação é tirar do papel projetos de parceria público-privada para construir um hospital em São José dos Campos, outro em Sorocaba e o novo prédio do Hospital Pérola Byington, na capital.

…e dinheiro

O contrato, de R$ 772,2 milhões, foi assinado em outubro. “Os recursos do BNDES já estão disponíveis mas falta o OK do Tesouro Nacional.”