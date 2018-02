A blogueira Gabriela Pugliesi, famosa por registrar seus treinos de ginástica e dietas nas redes sociais, causou mal estar entre as “chocólatras”.

Com 178 mil seguidores no Instagram, postou fotos com frases como: “Diamante Negro? Cuspa jááá!!!”, seguida de #cuspacomdignidade.

Procurada pela coluna, a Lacta levou tudo na brincadeira. E explicou: um quadradinho de Diamante Negro por dia não atrapalha a dieta de ninguém.

Gabriela esclarece: seus posts são regados de leveza e bom humor: “Não levanto a bandeira da anorexia. Quem me segue sabe”.