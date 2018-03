Satisfaction

Mick Jagger está em SP. O Stone, que desembarcou sem fazer alarde, foi visto, ontem à tarde, batendo uma bolinha com o filho, Lucas, na quadra da academia Vertical Tênis, na Vila Olímpia. Luciana Gimenez estava na arquibancada.

Geralmente, Lucas e a mãe é que vão a Londres visitar o pai. Como Luciana está com o pequeno Lorenzo ainda no colo (filho dela com o empresário Marcelo de Carvalho), o roqueiro preferiu vir ao Brasil. Ele e Lucas visitaram Cuzco, no Peru, na semana passada.