Satisfaction

Mick Jagger foi flagrado jantando anteontem no Fasano. Foi uma das raras aparições do astro durante rasante de três dias em São Paulo. Ele veio visitar o filho Lucas Jagger, de 12 anos.

O Stone chegou cedo, por volta das, 19h45, e acomodou-se em uma mesa com seu assessor direto. E começou a noite provando o king crab da casa. Depois, pediu risoto de feijão rosa com salsichas. E finalizou se esbaldando no tiramisú, que o agradou em especial. “It’s spectacular”, disse à fonte da coluna que se sentou à mesa. Álcool? Bebericou meia taça de vinho argentino chardonnay, porque queria estar bem para a longa viagem de volta a Londres.

Antes de partir, porém, tentou se comunicar com Mário, pianista da casa. Por gestual, já que o brasileiro não fala inglês.