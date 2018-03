Satisfaction

Mick Jagger está em Sampa, conforme antecipado ontem no blog da coluna. O Stone desembarcou discreto mas foi flagrado segunda, às 6h da tarde, batendo bola com o filho Lucas. Quem tentou fotografá-lo foi barrado por seguranças. Onde? Na quadra da Vertical Tênis, na Vila Olímpia. Com direito a Luciana Gimenez na arquibancada.

Geralmente, Lucas e a mãe vão a Londres visitar o pai. Como Luciana está com o pequeno Lorenzo (filho dela com Marcelo de Carvalho), o roqueiro aproveitou, visitou Cuzco com Lucas e veio para cá.