Corações Sujos, da Mixer, nem estreou no Brasil e já segue para o exterior. Vicente Amorim parte para Tóquio para exibir o filme a produtores japoneses. O longa, inspirado no livro homônimo de Fernando Morais, também despertou interesse de uma editora de lá. E retrata história de amor, honra e morte da colônia no Brasil nos anos 40.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.