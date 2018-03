Engana-se quem acha que José Sarney só quer cuidar de literatura e terminar o mandato em 2014, não tendo mais saúde e paciência para assumir o Congresso no ano que vem.

No entanto, o senador exige que seja por aclamação. “Onde já se viu ex-presidente da República disputar eleição de Congresso com voto secreto?!!”, resume um ministro do Planalto.