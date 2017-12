Sarney Filho, que representa Temer no encontro sobre clima em Paris, terá encontro com Emmanuel Macron. Vai pedir apoio ao presidente francês para a criação de fundo destinado a atrair financiamento privado a juros acssíveis. “Precisamos dele para cumprir a agenda do clima”, diz Alfredo Sirkis, que está na comitiva do ministro.

