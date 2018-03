Rafael Luciano, Rudolf Piper, Arthur Ribeiro, Pedro Lucas, Brian Cohen e Guto Lopes, entre outros sócios, estão por trás da Sakeria – mistura de bar, restaurante japonês e lounge inspirado no Japão dos anos 50 – recém inaugurada no Itaim. “Pensamos em um lugar animado com música e DJ, para as pessoas irem tomar uns saquês antes de partirem para uma festa”, conta o DJ Rafael Luciano. O projeto arquitetônico foi assinado por Rudolf Piper, arquiteto autor de bares e restaurantes em Tókio e Bangkok. “Minha inspiração foram as primeiras sakerias abertas após a segunda guerra”, diz Piper.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.