Sapatilha malhada

Betina Dantas inaugurou este mês o Be Fit, estúdio de dança no Itaim. Inventora do método ballet fitness – atual febre entre as fit girls do Instagram –, a aula promete queimar até 1400 calorias em apenas uma hora. “Misturo passos básicos do ballet clássico com agachamentos, flexões e abdominais. Assim, consigo trabalhar o corpo inteiro em uma aula”, explica a bailarina formada pela Royal Academy, em Londres. No novo espaço, também é possível fazer aulas de jazz fitness, última invenção da moça. As novidades não se esgotam aí. Sua modalidade de ballet fez tanto sucesso que Betina não para de receber convites para licenciar seu método: “Inserimos o ballet fitness em uma academia de NY e estamos estudando propostas de espaços em Londres, Paris e Viena”.

