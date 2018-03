Foto: Arnaldo Torres





Bossa Nova é o novo espetáculo do Ballet Stagium, com estréia quinta-feira, no Teatro da Dança. Para homenagerar os 50 anos do gênero musical, o repertório apresenta hits como Águas de Março e Corcovado.

