A Sociedade Observadores do Saci, que teve a sede alagada em Paraitinga, fechou parceria com Sesc e MinC. Artistas da região, como Suzana Sales e Renato Teixeira, farão shows no Sesc Pompeia, com renda para os desabrigados.

