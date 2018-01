São Paulo vende-se

Um road show de peso para vender o Estado de São Paulo a investidores. Pode ser assim resumido o evento organizado pelo Lide, de João Doria, ontem pela manhã em Nova York. Salão lotado (houve até empresário que assistiu ao encontro pelo telão instalado em um segundo ambiente do Harvard Club, onde aconteceu o meeting), mesmo sendo em horário de ‘leiteiro’, como brincou Geraldo Alckmin, seguido por FHC . “Temos que dar uma penitência ao João pela maldade de nos ter acordado tão cedo”, disse o ex-presidente. Doria, bem humorado, pediu desculpas aos 400 participantes pelo horário marcado: 7h30 da manhã. FHC fez um discurso pró Alckmin – “está fazendo um governo de maneira simples e para todos” – e o governador paulista, munido de powerpoint com muitas informações, deu uma aula sobre por que investir em São Paulo, na qual abordou desde a violência, a água e infraestrutura até pré-sal e incentivos fiscais. Mostrou que o PIB do Estado triplicou em 12 anos e que a dívida caiu 40%. E advertiu: “A sociedade brasileira é melhor que sua elite”. Para provar que São Paulo é lugar seguro para se investir, Doria chamou ao púlpito mais de 10 empresários presentes e deu dois minutos para cada um falar sobre o Estado. Subiram ao palco desde Binho Ometto, da Cosan, – “segurança jurídica existe e o povo de São Paulo não admite lideranças populistas –, ao novo empreendedor Marcos Stefanini, da Stefanini Tecnologia, que elogiou a mão de obra “acima da média”, e Sylvia Coutinho, do banco UBS, lembrando que o mercado de asset management é o sexto do mundo. E ainda por Jackson Schneider, da Embraer, que elogiou a maneira como o governo paulista negocia impasses, chegando enfim a José Cutrale, que arriscou mensagem positiva sobre o futuro do País: “O Brasil já passou por crises parecidas e vai passar por mais esta”. Foi aplaudido de pé. Otimismo registrado, falta agora, segundo um dos presentes, combinar com os… “russos”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.