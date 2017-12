Será instalada hoje, na Assembleia paulista, a CPI do Trabalho Escravo. A intenção é fazer com que a investigação chegue a um relatório final, o que ainda não aconteceu com comissão sobre o mesmo tema no Congresso.

De autoria do deputado tucano Carlos Bezarra Jr. – que também é autor da lei contra o trabalho escravo no Estado de São Paulo -, a CPI tem duração de 120 dias e é prorrogável por mais 60.