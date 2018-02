Tony Blair, responsável inicial pelas Olimpíadas de 2012 em Londres, pediu conversa com Geraldo Alckmin durante sua visita ao Brasil semana que vem. Marcada para terça, desconfia-se que Blair tentará vender seu peixe para os paulistas.

Sérgio Cabral chegou a anunciar a contratação do ex-primeiro ministro para trabalhar como consultor das Olimpíadas no Rio. No que voltou atrás por falta de recursos…