São Paulo ganhou museu voltado ao público infantil

São Paulo ganhou, pelas mãos das sócias Anne Frigo e Andrea Lopes, o Museu da Imaginação. O centro cultural foi instalado em um antigo prédio da Lapa e conta com três andares de atrações para o público infantil. “Pegamos carona e inspiração nos museus voltados para as crianças no mundo inteiro, como o Brooklyn Children’s Museum, em Nova York, e o Children’s Museum, de Londres”, explica Andrea. “Trata-se de um espaço lúdico onde os pequenos são estimulados a brincar, despertar os sentidos, imaginação e a capacidade de criação por meio da arte”, emenda Anne. Com investimento 100% privado, agora as sócias estão atrás de incentivos e patrocínios do governo do Estado para conseguir baratear o custo do ingresso – hoje em R$ 80. “Queremos que todos tenham acesso e que as escolas também levem os alunos”.

