São Paulo é nossa

Olivier da Costa (no centro da foto) comemora ao lado de sua grande equipe. Colocou em funcionamento, na semana passada, o restaurante e bar Seen, no 23º andar do Tivoli Mofarrej. O “chefpreneur” francoportuguês – responsável por sete restaurantes próprios e cinco assinados em Portugal – agora tem esse desafio brasileiro. Os arquitetos do Estúdio Penha, o barman Heitor Marin e o premiado chef William Ribeiro foram alguns dos nomes de peso convidados a integrar o projeto. “A tradição já não é o que era e trouxemos para São Paulo uma nova proposta, com ambiente surpreendente e que vai conquistar o público”, afirma Olivier.

