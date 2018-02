Não foi só em SP que as denúncias de tráfico de mulheres dispararam após Salve Jorge– que termina amanhã. Houve 194 ligações à central de atendimento do governo federal entre janeiro e março, contra nove no mesmo período do ano passado.

O total de 2013 até agora já supera – em mais de três vezes – o de 2012 (58).

A ministra Eleonora Menicucci também cita o desbaratamento de duas quadrilhas que exploravam mulheres na Espanha como causa do aumento.