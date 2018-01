Santander muda direção

Prestes a alçar voo mais alto, Jesus Zabalza, presidente do Santander Brasil, deixa a direção do banco. Em seu lugar entra Sergio Rial, atual presidente do conselho de administração da instituição.

Zabalza havia assumido a função em maio de 2013, no lugar de Marcial Portela. Antes disso, passou por outras grandes instituições financeiras da Espanha, como BBV, Argentaria e La Caixa.

Sergio Rial, que chegou em fevereiro, passará a comandar o terceiro maior banco privado do País, que até 2013 somava 29 milhões de clientes e 50 mil funcionários em cerca de 3.500 agencias e postos de atendimento.