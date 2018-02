Informativo enviado pelo Ipesp quase levou gente ao infarto. O instituto – que gerencia fundo previdenciário de trabalhadores do Estado de SP – avisava que 9,51% do patrimônio da carteira dos advogados continuavam aplicados no Banco Cruzeiro do Sul, “em perfeita segurança”.

Nem todos sabiam que parte do dinheiro estava na instituição sob intervenção.