Santa Ajuda

Tatianna Oliva – mais conhecida como Tati – é dona da Cross Networking, empresa de relacionamento entre pessoas e marcas. “Ajudamos nossos clientes a resolver o que precisam, mas não sabem fazer sozinhos por não terem o expertise necessário”. Por exemplo? “Um artista sabe criar, mas na hora de assinar contratos publicitários, às vezes se dá mal. É nessa hora que entramos para auxiliar como tirar o melhor do universo que não é o dele”. A moça já foi responsável, entre muitas outras coisas, pela carreira de empresária da blogueira Lala Rudge e da cantora Luiza Possi. E a Olimpíada não ficou de fora do radar de Tati, que planeja abrir a Casa Farm Rio durante os jogos. “A Farm tem tudo a ver com o clima da cidade e achamos muito oportuno abrir um espaço bem carioca como este durante o evento. Vai chamar a atenção dos gringos para a marca.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.