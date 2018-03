Sem trabalho nem dinheiro para pagar advogado, há um mês Rugai passou a ser defendido gratuitamente, via convênio com a Defensoria Pública de SP. Marcelo Feller, de 25 anos, sustentará, em dezembro, a absolvição do réu no que promete ser o julgamento criminal do ano. O bacharel é do escritório de Alberto Toron, um dos principais criminalistas do País.

