Cinquenta anos depois de sua morte, em setembro de 1964, o ex-ministro da Fazenda e Relações Exteriores no governo João Goulart, San Tiago Dantas, ganha nova biografia.

Após 25 anos de pesquisa, Pedro Dutra lança, segunda-feira, na Livraria Cultura do Iguatemi, o primeiro volume de San Tiago Dantas – A Razão Vencida. Narra a vida do político do nascimento, em 1911, até 1945.

…revisitado

Entre outras, conta que Santiago, com 19 anos, em 1931, foi sócio de Alfredo Egydio de Souza Aranha (tio de Olavo Setúbal) no jornal A Razão. E que, mais tarde, ficaria muito próximo de Walter Moreira Salles.

O segundo volume? Em breve.