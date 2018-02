Lupa Santiago, único membro brasileiro da International Association of Schools of Jazz, está feliz.

Acaba hoje, no Centro Cultural São Paulo, o encontro mundial das escolas de jazz. Feito pela primeira vez no Brasil.

