É oficial. A Gilette vai trazer o cantor sul-coreano Psy, que teve mais de um bilhão de visualizações no YouTube com a música Gangnam Style, para agitar o carnaval de Salvador na sexta-feira (8) e deve, ainda, passar pelo Rio de Janeiro no sábado (9).

