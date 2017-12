Sete Brasil contesta cobrança de R$ 40 milhões do BNDES

O BNDES está cobrando da Sete Brasil nada menos que R$ 40 milhões por custo de serviços operacionais. Por quê? Alega que colocou à disposição da empresa linha de financiamento para nove sondas. E que a Sete não pegou o dinheiro.

Criada para administrar as sondas de exploração do pré-sal – foi paralisada depois de ter sido envolvida no escândalo da Lava Jato – a Sete não aceita pagar a cobrança. Afinal, diz ela, foi justamente a falta de financiamento do BNDES que levou a empresa à situação pré-falimentar, como alardeado na mídia.

Sete Brasil 2

Mas então, o que é esse dinheiro? Pelo que se apurou, a SB não fez uso do financiamento simplesmente por não ter conseguido até agora, no contrato das sondas, a assinatura da Petrobrás – que, aliás, também é dona da Sete, com 9% de participação.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“É como você precisar de uma boia para não afundar, não a receber, afundar e aí lhe perguntam: por que não usou a boia?”, compara uma fonte da empresa.