Chegou a hora e a vez dos são-paulinos. Depois de Fiel, o produtor Gustavo Ioschpe prepara documentário contando as glórias do time do Morumbi.

Veja também:

Jair Ribeiro capitaneia festa em torno dos cinco anos da Casa do Saber

Masp é palco para exposição Arte na França

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte