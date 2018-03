Salve energia

Diretora, atriz e escritora. Maitê Proença reuniu as três habilidades e está ensaiando e se dirigindo (em parceria com Clarice Niskier), para estrear sua peça À Beira do Abismo me Cresceram Asas – história de duas velhinhas conversando no asilo.

Clarice Derziê Luz fará a outra personagem.

Energia 2

Muita coisa? Nada disso. Depois de dois anos de coletas e discussões na internet, sai em abril o livro É Duro Ser Cabra na Etiópia. São textos enviados por internautas, editados e comentados pela atriz.

Energia 3

Chega? Não, a moça tem pedalado quase 30 km diariamente pelo Rio. “Ontem, cheguei ao Cristo Redentor”, conta a atleta, com a maior naturalidade.

De língua de fora, claro.