Salvador passa a ser, de março que vem em diante, a sede do call center do Banco do Brasil. A mudança faz parte do programa Salvador 360, anunciado por ACM Neto, ontem, em palestra na Fiesp.

Dentro do programa, a prefeitura abre mão de R$ 65 milhões em impostos, para atrair novos negócios para a capital baiana.

Leia mais notas da coluna:

+ STF julga pedido de Raquel Dodge sobre prisão de Jorge Picciani

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Nova leva de musicais chega a SP ano que vem