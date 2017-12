Salvador vai ganhar um Museu do Carnaval para chamar de seu. Com curadoria de Gringo Cardia, o local está sendo montado em um casarão tombado no Pelourinho. Abre dia 5 de fevereiro. Investimento? R$5 milhões.

Artistas como Daniela Mercury, Carlinhos Brown e Margareth Menezes vão doar roupas e instrumentos para o acervo.

Leia mais notas da coluna:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Quase todos os tribunais entregam dados de salários de juízes ao CNJ

+ Google divulga seu Zeitgeist anual