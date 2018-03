Espaço mais badalado do circuito Barra-Ondina, com ingressos acima de R$ 1 mil por noite, o Camarote Salvador vem causando polêmica. Marca de preservativos colocou uma cápsula no local – que sobe 15 metros e conta com TV e frigobar. Nela, um casal por vez pode entrar e ficar “à vontade” por 10 minutos, com vista privilegiada.

Um dos sócios do camarote é o bon vivant Duquinho, filho de Luiz Eduardo Magalhães e primo de ACM Neto.