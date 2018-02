Pelo jeito, Christian Louboutin, o badalado designer francês de sapatos, está satisfeito com a performance da sua loja no Shopping Iguatemi. Chega no Brasil semana que vem para estudar a montagem de uma segunda loja … em Brasília. Não volta sem fazer um pit-stop no Rio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.