Corre no mercado que, entre as negociações da Oi para fusão com a Portugal Telecom, estaria uma exigência de acionistas brasileiros: a de que Ricardo Salgado– presidente do Banco Espírito Santo – assuma a presidência ou a vice da nova empresa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.