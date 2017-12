O “X” de Xuxa

O problema no pé de Xuxa (ela está com osso quebrado em consequência do uso excessivo de salto alto e terá de usar, por mais quatro meses, bota ortopédica para evitar uma cirurgia) não tirou o bom humor da rainha dos baixinhos – anteontem, na inauguração da primeira Casa X, rede de bufês infantis da apresentadora, no Tatuapé.

“Há dez anos acalento a ideia de criar espaços para festas”, disse à coluna. “Tudo aqui tem minha história, meu DNA, cuidei de cada detalhe. O Gringo Cardia (responsável pelo projeto) captou direitinho os meus sonhos.”

Vegetariana desde os 13 anos, Xuxa criou um cardápio com opções sem carne e mais naturais, como batata feita no forno, não frita. “A Sasha também tem intolerância a carne e lactose, sofria para ela comer nas festinhas infantis”, contou a loira sobre sua filha.

Ponto literalmente alto do evento foi quando a apresentadora desceu de uma nave – cópia da que usava em seu programa na TV. “O mais engraçado é que muita gente de 30, 40 anos está me procurando para fazer festa aqui. Querem descer da nave e usar o camarim, coisa que vou ter em todas as minhas casas”, revelou, aos risos.

Muitos ex-baixinhos famosos compareceram. Deborah Secco não quis falar sobre o filme Boa Sorte – “Se não, quando for lançado, não terei mais o que falar”, reclamou. Mas contou que voltou a seu peso normal, 53 quilos, após ter perdido 8 para viver uma soropositiva no longa. A ex-paquita Bianca Rinaldi, que acaba de trocar a Record pela Globo, levou as filhas gêmeas. A tarde ainda contou com o cantor Daniel, amigo da apresentadora – ele garante que continua no The Voice –, e Tiago Abravanel, que sai em turnê pelo Brasil com novo show a partir do segundo semestre deste ano.

Antes de ir embora, Xuxa foi até a porta do bufê para dar “oi” aos muitos fãs que aguardavam por ela desde de manhã cedinho. Alguns chegaram a levar cadeira a tiracolo. /SOFIA PATSCH