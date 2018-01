Mangabeira Unger quer o apoio da Frente Nacional de Prefeitos para a causa da “pátria educadora”, mantra do segundo mandato de Dilma. Em reunião com Márcio Lacerda, presidente da FNP, o ministro pediu que o tema se torne prioritário para as prefeituras.

