O governo federal quer que os professores do ensino técnico passem por aperfeiçoamento da formação pedagógica – e firmou parceria com o Centro Paula Souza. O órgão do governo de São Paulo será responsável pelo curso, que terá 600 vagas este ano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.