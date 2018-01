Pedro Parente, da Petrobrás, assina hoje um acordo com a Statoil, em Stavanger, na Noruega. Vão avaliar participação conjunta em licitações do pré-sal. Que inclui compartilhamento de tecnologia.

Em tempo: ontem, a petrolífera norueguesa anunciou que baixou em cerca de 20% as estimativas de custos da primeira fase de desenvolvimento de suas reservas no Mar do Norte.