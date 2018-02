Saindo do forno

Dilma deve assinar o decreto do Vale Cultura no final de julho, e os trabalhadores já poderão utilizar o benefício a partir de agosto. A previsão é da ministra Marta Suplicy, que acaba de voltar de périplo por Fortaleza para apresentar o projeto a empresários.

Forno 2

No decreto, a presidente deixará claro que os R$ 50 não são tributáveis. O que, nas contas do MinC, beneficiará pequenas e médias empresas e fará com que salte de 18 milhões para 42 milhões o número de brasileiros que podem ser beneficiados.