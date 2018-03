Saindo da cartola política

Diferentemente do que muitos acreditam, pode-se fazer mágica com números concretos. E pelo jeito foi essa a opção de Guido Mantega ao alardear esta semana que o PIB do Brasil deve crescer entre 8% e 10% no terceiro trimestre de 2009, em termos anualizados. Para tanto, considera que o ritmo de expansão trimestral se manterá ao longo de um ano inteiro. “Um ritmo chinês.”

Intrigado, José Roberto Mendonça de Barros, da MB Associados, fez exercício para calcular o PIB brasileira da mesma maneira que a China faz. O que aconteceu? Ele detectou que, no terceiro trimestre do ano, o Brasil teria crescido 0,3% na comparação com o mesmo trimestre de 2008. E o PIB chinês, 8,9%.

Em resumo, estamos loooonge do padrão asiático. Mantega fotografou o atual momento e o

projetou para um ano.

Aí, é só felicidade.